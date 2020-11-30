En karlısı Kaf-Kaf

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, bay takım olarak karşılaşma yapmadan geçirdiği haftayı rakiplerinin paun kaybetmesiyle sahaya çıkmadan avantaj sağlayarak kapattı. Grupta alınan sonuçların ardından yeşil-kırmızılılarla rakipleri arasındaki puan farkı azaldı. Hafta içinde erteleme maçında Arhavispor'u yenerek tekrar avantaj yakalayan İzmir temsilcisi rakiplerinden lider Somaspor evinde Batman Petrol ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

PUAN FARKI 3'E İNDİ

İçel İdman Yurdu deplasmanda Çarşambaspor'a yenildi. Çatalcaspor da evinde Altındağspor önünden golsüz beraberlikle ayrıldı. Grupta lider Somaspor 24 puanla liderliğini sürdürürken rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı 3'e indiren Karşıyaka 21 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Hafta içi Soma ve İçel karşı karşıya gelecek. İçel'de oynanacak maçın skoru Kaf-Kaf'ı yakından ilgilendiriyor. 21 puanlı Çatalca, Osmaniye Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşıyaka, Batman'dan kayıpsız dönerse zirve yolunda önemli bir avantajı eline almış olacak.