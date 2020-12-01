Pınar KSK zor virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zorlu seriye başlayacak Pınar Karşıyaka, ilk olarak bugün Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde Anadolu Efes bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanırken Karşıyaka 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip bu maçın ardından cuma günü erteleme sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayıp, pazar günü Frutti Extra Bursaspor deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, 8 Aralık Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg'e konuk olacak.



SARICA: ÇOK KRİTİK MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinde A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçlarında forma giyen Metecan Birsen ve elemelerde Fransa Milli Takımı formasını terleten M'Baye de takıma dönecek. Antrenör Ufuk Sarıca çok önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, "Anadolu Efes'in gücünü çok iyi biliyoruz. Zor bir maça çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ardından da cuma günü erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edeceğiz. Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.