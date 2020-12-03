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Haberler Karşıyaka Soner Tolungüç’ten iki değişiklik

Soner Tolungüç’ten iki değişiklik

Soner Tolungüç’ten iki değişiklik
Giriş Tarihi: 3.12.2020

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Arhavispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaptı. Yeşil-kırmızılı ekibin deneyimli teknik patronu, kasığındaki sakatlıktan dolayı kanat oyuncusu Barış Çelik'i kadroya almadı. Barış'ın yerine hücum hattında Mustafa Değirmenci'ye şans verdi. Sağ bekte ise İlyas Kahraman'ı kulübeye oturtan Tolungüç, Batman'da Anıl Çıracı'yı 11'de sahaya sürdü. Kaf-Kaf, İzmir'e 1521 kilometre uzaklıktaki deplasmanda İbrahim Palaoğlu, Ali Yüceışık, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Erdem Şengezen ve Selim Güzelcan yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan Burak oyundan çıktı. Yerine Onur Kıntaş sahaya dahil oldu. Burak'ın sakatlık durumu bugün yapılacak sağlık kontrolleri sonrası netlik kazanacak.

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