Karşıyaka’da Burak şoku

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka'da yaptığı çıkışla bu yıl oynanan 11 karşılaşmanın tamamında forma giyen, son 8 mücadeleye ilk 11'de çıkan 21 yaşındaki sol bek Burak Karapınar sezonu kapattı. Batman Petrolspor deplasmanının ilk yarısında ayağı zemine takılıp sakatlanan altyapı patentli genç yıldız adayının MR'ında ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Büyük ihtimalle ameliyat olacak Burak, sezonu kapatacak. Kaf-Kaf'ta Burak'ın sakatlığı teknik heyet ve futbolcularda üzüntü yarattı. Burak'ın yokluğunda formasını genç futbolcuya kaptıran takımın en tecrübeli isimlerinden Onur'un yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda kasığında sakatlık bulunan kaptan Mustafa Aşan'ın ise lider İçel İdmanyurdu'yla oynanacak maça yetişmesi bekleniyor.