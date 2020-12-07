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KSK’ye yakın markaj

Karşıyaka’nın 21 yaşındaki hücumcusu Doğukan’ı ve ’den sonra Avrupa kulüpleri de takibe aldı

KSK’ye yakın markaj
Giriş Tarihi: 7.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın kanat oyuncusu Doğukan İnci Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, "Yaz transfer döneminde Doğukan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi. En ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi. Geçen sezon önemli bir çıkış gösteren Doğukan şuan da bir çok Avrupa kulübünün oyuncu izleme ekipleri tarafından takip ediliyor. Bizde gelişimi ve daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bir çok kulüp tarafından yakından takip edildiğini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir. Gelişiminde üstüne koyarak devam ediyor. Onu yakından takip ettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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