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’nın golcüsü suskun

Kaf-Kaf’ın genç yıldızı ilk 6 haftada 4 kez fileleri havalandırırken son 5 karşılaşmada ise gole hasret kaldı.

Karşıyaka’nın golcüsü suskun
Giriş Tarihi: 8.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı maça zirvede puanla-rı eşitleme hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da takı-mın en etkili silahlarından Doğukan İnci, son haf-talarda suskun kaldı. Geçen sezon attığı 14 golle Play-Off finaline taşıdığı Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezona da 6 maçta 4 golle başladı. Karşıyaka, Doğukan'ın etki-li olduğu ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlik-le liderlik koltuğunda geçti. Genç futbolcu son 5 maçta ise gole hasret kaldı. Karşıyaka, yıldız golcü Doğukan İnci'nin skor üretemediği bu periyotta yalnız 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 bera-berlik, 1 yenilgi aldı ve liderlik koltuğunu kaybetti.

KAF-KAF'TA GOLCÜLER SUSKUN

Yeşil-kırmızılı ekipte Doğukan İnci gibi ilk 6 maçta 6 kez ağları sarsan Hakan Kuş da son 5 maçlık periyotta 1 gol bulmasına rağmen attığı bu golle Karadeniz ekibi Arhavispor karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Doğukan İnci'nin adı sezon başında uzun süre Beşiktaş'la anılmış ancak siyah-beyazlılar ardından transferden vazgeçmişti.

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