Karşıyaka’nın gözü onlarda

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta yarın sahasında lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak Karşıyaka'da gözler sakat olan oyuncular kaptan Mustafa Aşan ve Barış Namık Çelik'e çevrildi. Kasığında ağrıları bulunan ve bu hafta takımdan ayrı olarak düz koşular yapan orta saha Mustafa Aşan ile geçen hafta Batman deplasmanında forma giyemeyen sağ kanat Barış Namık Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan iki önemli futbolcunun tedavilerinin sürdüğü ve net durumlarının maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ

İÇEL İdmanyurdu önünde hata yapmak istemediklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir eşik mücadelemiz. Kazanıp zirveye daha da yaklaşmak istiyoruz. Sakat oyuncularımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ancak sahada kim olursa olsun elinden gelinin en iyisini yapacağından hiç şüphem yok" dedi. İzmir ekibi dün İçel maçı izin kovid-19 testi yaptırdı. Sonuçlar bugün çıkacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ