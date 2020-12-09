  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’nın gözü onlarda

Karşıyaka’nın gözü onlarda

Kaf-Kaf’ta sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve Barış’ın durumu maç günü netlik kazanacak.

Karşıyaka’nın gözü onlarda
Giriş Tarihi: 9.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta yarın sahasında lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak Karşıyaka'da gözler sakat olan oyuncular kaptan Mustafa Aşan ve Barış Namık Çelik'e çevrildi. Kasığında ağrıları bulunan ve bu hafta takımdan ayrı olarak düz koşular yapan orta saha Mustafa Aşan ile geçen hafta Batman deplasmanında forma giyemeyen sağ kanat Barış Namık Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan iki önemli futbolcunun tedavilerinin sürdüğü ve net durumlarının maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ
İÇEL İdmanyurdu önünde hata yapmak istemediklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir eşik mücadelemiz. Kazanıp zirveye daha da yaklaşmak istiyoruz. Sakat oyuncularımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ancak sahada kim olursa olsun elinden gelinin en iyisini yapacağından hiç şüphem yok" dedi. İzmir ekibi dün İçel maçı izin kovid-19 testi yaptırdı. Sonuçlar bugün çıkacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’nın gözü onlarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA