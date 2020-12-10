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Karşıyaka lidere karşı

Kaf-Kaf bugün 13.00’te evinde İçel İdmanyurdu’nu ağırlayacak. yönetecek.

Karşıyaka lidere karşı
Giriş Tarihi: 10.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, bugün zirve mücadelesinde lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Maçı Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Karşılaşma Misli.com'dan naklen yayınlanacak. Çapraz bağlarından ameliyat olan Burak'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta iyileştiği bildirilen Mustafa Aşan ve Barış forma giyebilecek. Sezonun ilk haftalarını 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtiği grupta son 5 maçtan 1 galibiyet çıkaran Kaf-Kaf, 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İçel İdman Yurdu ise 25 puanla liderlik koltuğunda saltanatını sürdürüyor.

KAF-KAF KAYIP İSTEMİYOR
ŞAMPİYONLUK hedegiyle çıktıkları yolda çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Bu maçta puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

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