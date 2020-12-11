Süper Kaf-Kaf

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, lider İçel İdmanyurdu'nu zirve mücadelesinde mağlup etti, rakibiyle puanlarını eşitledi: 3-1. Kaf-Kaf ortaya koyduğu futbolla gelecek için büyük umut verdi. Maçın 9. dakikasında Battal'ın serbest vuruşta defansın arkasına sarkıttığı pasta İçelli futbolcular ofsayt beklentisiyle durakladı, Fatih karşı karşıya pozisyonda kaleci İbrahim'i avladı: 1-0. 23'te Anıl'ın sağdan ortasında ceza sahasında Battal indirdi, Hakan Kuş şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 28'de sağdan Özer'in yaptığı ortaya arka direkte Gökcan'ın kafa şutunu kaleci Erdoğan kale içinden çıkardı. Hakem Mehmet Şükrü Közcü, yardımcısının uyarısıyla golü verdi: 2-1.

BATUHAN SAHNEYE ÇIKTI

42'de Battal, ceza alanında Sabahattin'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi. 50'de Fatih'in ara pasında karşı karşıya pozisyondaki Mustafa Değirmenci'nin şutunu İbrahim kornere çeldi. 58'de soldan Barış'ın ortasına Hakan Kuş'un kafa vuruşu auta çıktı. 90+4"de soldan Özkan ceza sahasına girdi. Pasında Batuhan Kara skoru belirledi: 3-1.



TOLUNGÜÇ'TEN DEĞİŞİM

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, İçel İdmanyurdu maçında ilk 11'de zorunlu olarak üç değişiklik yaptı. Sol bek Burak'ın çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapattığı İzmir ekibinde kasığındaki sakatlık nedeniyle maç günü Doğukan da kadrodan çıkarıldı. Kadroda 3 değişiklikle sahaya çıkan Kaf-Kaf'ta Burak'ın yerine Onur, Doğukan'ın yerine Barış, Özkan'ın yerine ise Battal forma giydi. Karşıyakalı futbolcular ilk golden sonra Burak'ın formasını açarak futbol hayatının baharında talihsiz sakatlık geçiren arkadaşlarına moral verdi. İçel İdmanyurdu'nda ise kart cezalıları Uğur, Tunahan ve koronavirüse yakalanan takımın birinci kalecisi Sertaç oynayamadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ