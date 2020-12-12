Hakan Kuş yüksek uçuyor

Karşıyaka'nın başarılı forveti Hakan Kuş bu sezon attığı gollerle takımını sırtlıyor. İçel filelerine 1 gol atmayı başaran 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. Grupta gol krallığında Isparta 32'den Nurettin ile zirveyi paylaştı. Hakan Kuş geçen sezon 26 lig maçında 8 kez rakip filelerini havalandırmıştı. Bu sezon aynı gol sayısına 12. haftada ulaştı. Başarılı oyuncu kariyerinin en fazla golünü ise 2018-19 sezonunda yine KSK formasıyla 12 golle ulaşmıştı.

BATUHAN SEVİNCİ

Bu sezon kendi rekorunu da egale etmesi bekleniyor. Öte yandan son golünü 27 Ekim 2018'de oynanan maçta Kırşehir'de atan Fatih, İçel İdman Yurdu önünde 2 yıldan aradan sonra golle tanıştı. Oyuna sonradan giren 20 yaşındaki Batuhan da profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.