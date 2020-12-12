Kaf-Kaf tam yol ileri

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu 3-1 yenen Karşıyaka zirve yarışına ayar verdi. Geçtiğimiz gün alınan sonuçlar sonrasında üst sıralardaki yarış iyice kızıştı. Erbaspor'u evinde 3-2 yenen Çatalcaspor 27 puanla lider oldu. Kaf-Kaf, İçel İdmanyurdu ve Somaspor da 25'er puanla sıralamada ilk 4 içinde yer aldı. Averajla İzmir ekibi 4. basamakta bulunuyor. İçel İdmanyurdu önünde ortaya koyduğu futbolla taraflarını mutlu eden Karşıyaka bu sezon ilk kez de zirve yarışı verdiği rakiplerinden birini mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar daha önce İzmir'e lider gelen Somaspor'a 1-0 yenilmiş. Çatalcapor ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Karşıyaka, İçel galibiyeti sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

SADECE 3 GOL YEMİŞTİ

İçel ekibi, Kaf-Kaf'ın karşısına çıkmadan önce oynadığı 12 maçta kalesinde sadece 3 gol görmüştü. İzmir ekibinin hücum hattında en önemli silahlarından biri olan Doğukan'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta İçel filelerini 3 kez havalandırdı.



TOLUNGÜÇ: "OLMASI GEREKEN BU"

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, İçel önünde alınan galibiyeti kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Tolungüç, "İyi oynadığımız bir maçın sonucun da güzel olması bizi çok mutlu etti. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Maçın skoru daha da farklı olabilirdi. Her oyuncumun hem fizik hem de mental olarak hazır olduğunu görmek mutluluğumuz daha da arttırdı. Tüm futbolcular formaya aynı mesafede. Kim iyi olur ve hak ederse formayı giyer. Biz sahada kendi doğrularımızı yaptığımız sürece olması gereken sonuçlar bu" dedi.

TOKEN HEYECANI

KARŞIYAKA, 19 Aralık (19.12) Dünya Karşıyakalılar Gününde, Karşıyaka Token'ın ilk arzını yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, taraftarları için özel bir token projesini hayata geçiriyor. Blokchain dünyasında da bir ilk olma özelliğini taşıyan Karşıyaka Token ile taraftarlar, sahip oldukları tokenları özel olarak geliştirilmiş güvenli uygulama üzerindeki ayrıcalıklı fırsatların yanı sıra perakendeden gıdaya, teknolojiden konaklamaya kadar BitciPay anlaşmalı tüm ürün ve hizmet alışverişlerinde kullanabilecek. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bugün dünya ekonomisinin her alanında olduğu gibi sporda da dijitalleşme en önemli konuların başında geliyor. Biz de bu iş birliğiyle birlikte, teknoloji ve dijitalleşmenin bizlere sunduğu avantajları kulübün geleceği için kullanıyoruz. Bu alanda öncü olan kulüplerin başarıları taraftar kitlesi geniş ve en önemlisi taraftarlarının kulübe özel bir bağı olan camialar olduğu dikkat çekiyor. Bizde onlardan biriyiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ