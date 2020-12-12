Pınar KSK zor virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, bugün zorlu bir sınav verecek. Yeşil-kırmızılılar, korona virüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelede Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Avrupa'daki 13 maçlık tarihi galibiyet serisi hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanında sona ermişti. F.Bahçe ise bu sezon eski performansının altında kaldığı EuroLeague'de son olarak Alba Berlin'e 89-63 yenildi.

İZMİR'DE YIKILMIYOR

Yeşil-kırmızılılar bu sezon İzmir'de oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Kaf-Kaf Fethiye Belediye'yi 92-55, Petkimspor'u 97-80, Darüşşafaka Tekfen'i 89-78, Afyon Bld.'yi 96-82 ve Bahçeşehir'i de 82-79'luk skorla geçmişti.



SADECE 1 KEZ YENİLDİ

PINAR Karşıyaka'nın bugünkü rakibi Fenerbahçe Beko bu sezon sadece 1 kez mağlup oldu. 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, sadece Büyükçekmece Basketbol takımına yenildi. Kanarya bu mücadeleyi 93-91'lik skorla kaybetmişti. 21 puanı bulunan Kanarya toplam 990 sayı kaydetti. Bugün Karşıyaka-F.Bahçe dışında 3 maç daha oynanacak. Potada haftanın programı şöyle: 13.00 Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş, 15.15 HDI Sigorta Afyon Bld.-G.Saray, 17.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor YARIN: 13.00 Büyükçekmece-OGM Ormanspor, 15.15 Darüşşafaka Tekfen- Gaziantep, 17.30 Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor.