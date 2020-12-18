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’da hedef zirve

KSK’nin teknik patronu Tolungüç: “Tek düşüncemiz 2. ’e ulaşmak”.

Karşıyaka’da hedef zirve
Giriş Tarihi: 18.12.2020

3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden çıkışa geçen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, ilk yarıyı zirve yarışında bitirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam "Bu sezon 2'nci Lig hedefimiz için her karşılaşma çok önemli. İddialı takımların olduğu, ligin en zorlu grubundayız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ İYİ YOLDA
"Ligi maç maç ele alıyoruz" diyen teknik patron Soner Tolungüç, "Devre arasına kadar olan önümüzdeki 4 maçlık periyotta maksimum puanı toplayıp ilk yarı sonunda hedeflediğimiz noktada olmak istiyoruz. Yarışta vitrine çıkardığımız gençlerin katkısı bizi mutlu ediyor. Sakatlık ve cezalarda kadro sıkıntısı çekmiyoruz" şeklinde konuştu.

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