Karşıyaka’da tarihi gün

İzmir'in 108 yıllık tarihi kulübü Karşıya-ka'nın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel bir sanal para teknolojileri firmasının blockchain çatısı altında piyasaya süreceği Karşıyaka Token'ın ilk satışları bugün yapılacak. Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'a özel olarak satışa sürülecek 10 milyon tokenin tanesi ilk etapta 30 kuruştan satılacak. Toplam 355 milyon 1 adet Karşıyaka Token üre-tilecek. Taraftarlar, tokenleri iş birliği yapılan İzmir merkezli özel sanal para teknolojileri firması Bitci.com'un yeşil-kırmızılılara özel olarak geliştirdiği akıllı telefon aplikasyonunu indirip alabilecek.

SPORDA DİJİTALLEŞME DÖNEM

Token'ları alarak kulübe gelir kazandı-rabilecek taraftarlar bu token'ları pare-kendeden gıdaya anlaşmalı ödeme nok-talarında kullanabilecek. Token'lar işlem görmeye başladıktan sonra borsada işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabile-cek. Karşıyaka taraftarları ayrıca token'lar-la taraftar ürünleri alabilip, antrenman izleme, sporcularla tanışma gibi etkinlik-lere katılacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dünya ekonomisinin her alan-da olduğu gibi sporda da dijitalleştiğini söyledi. Büyükkarcı, Karşıyaka olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.