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Kaf-Kaf Aslan’ı avladı

ING ’nde 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, G.Saray’ı yenip üst üste 5. zaferini aldı çıkışını sürdürdü.

Kaf-Kaf Aslan’ı avladı
Giriş Tarihi: 20.12.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde Büyükçekmece Basketbol'u yenip 3. sıraya yükselen Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı deplasmanda 86-74 mağlup etti, üst üste 5. zaferine imza attı. M'Baye ve Onuralp'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 14-9 önde geçen yeşil-kırmızılılar, ilk periyotu 24-21 önde geçti. İkinci periyota M'Baye'nin basketiyle başlayan konuk takım, Henry'nin üçlüğüyle devreyi de 46-39 galip kapattı.

FARKI GİDEREK AÇTILAR
Üçüncü periyota Kennedy'nin sayılarıyla başlayan yeşil-kırmızılılar, Motum ve Macon'u durduramadı. 23. dakikada skor 48-44'e geldi. 25. dakikayı 55-46 önde geçen Pınar Karşıyaka, farkı giderek açtı, son bölüme 67-50 galip girdi. Son periyota top kayıplarıyla başlayan KSK, Taylor'un üçlüğüyle 34. dakikayı 74-57 üstün tamamladı. Kaf-Kaf, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi, İstanbul deplasmanında 86-74 galip geldi.

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