Karşıyaka tam gaz

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Şile Yıldızspor'u 2-0 yendi. İzmir ekibi yenilmezlik serini 4 maça çıkardı. Kaf-Kaf liderlik mücadelesinde yoluna kayıpsız devam etti. 22. dakikada Fatih çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda kaleye giden top savunmadan döndü. 27'de Ahmet'in şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 31'de Hakan Kuş'un yakın mesafeden şutunda direğe çarpan top dışarı gitti. 40'ta Battal'ın ara pasında savunmadan seken top Mustafa Değirmenci'nin önünde kaldı. Mustafa Değirmenci topu bekletmeden Anıl'a çıkardı. Anıl ceza sahası içinde sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 45'te Fatih'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top direkten döndü.

GOLCÜ HAKAN KUŞ SKORU BELİRLEDİ

49'da altı pas içinde Ahmet'in kafasında kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 84'te Mustafa Değirmenci'nin pasında Hakan Kuş yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 0-2. 90'da Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı. Maçı KSK 2-0 kazandı.



HASRET BİTTİ

ŞİLE Yıldıspor'u yenen Karşıyaka'nın deplasman hasreti de bitti. KSK, son üç deplasman maçında Çatalcaspor, Çarşambaspor ve Batman Petrolspor ile berabere kalmıştı. Şile Yıldızspor'u 2-0 yenen İzmir temsilcisi zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Kaf Kaf, rakiplerine gözdağı vererek gücünü gösterdi.



TOLUNGÜÇ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Soner Tolungüç, Şile Yıldızspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam İçel İdmanyurdu'nu 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Mustafa Aşan'ın yerine dünkü maçta Arif Cılak'a şans verdi.