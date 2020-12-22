Rotamız belli

Türkiye'de taraftar gücünü en iyi kullanan kulüplerin başında yer alan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftar dezavantajına rağmen futbol, basketbol ve voleybolda hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Futbolda Şile Yıldızspor'u 2-0 yenip son 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik çıkardıklarının altını çizen Büyükkarcı, "Maç eksiğine rağmen lider İçel İdmanyurdu ve Somaspor ile 28 puanla zirveyi paylaşıyoruz. Geçen sezon penaltı atışları sonrası çıkamadığımız 2. Lig'e bu sezon direk çıkmak tek hedefimiz. Soner Tolungüç liderliğinde çok iyi bir takım olduk" dedi

SALONDA İYİ YOLDAYIZ

Basketbolda taraftar gücünü kullanamadan Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste 5. galibiyetlerini aldıklarını belirten Büyükkarcı, "6. gücümüz yanımızda değil ama takımımız bu desteği içlerinde her zaman hissediyor ve ona göre mücadele ediyorlar. Ufuk Sarıca önderliğinde puan silme dezavantajına rağmen geçen sezon olduğu gibi zirvenin yine en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik. Voleybolda 5 maçlık galibiyet serimizi şanssız bir yenilgiyle bozsak da maç eksiğine rağmen Play-Off hattının içindeyiz. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibimize güvenimiz tam. 2021'e başarılı sonuçlar ve umutla girmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.



ZİRVENİN ORTAĞI

KARŞIYAKA, haftalardır kovaladığı zirveyi tekrar yakaladı. Grupta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtikten sonra zirveden inen yeşil-kırmızılılar, yeniden çıkışa geçerek rakiplerine yetişti. Kaf-Kaf, Şile Yıldızspor galibiyetiyle puanını 28'e çıkarıp şampiyonluk yarışında liderliği devralan İçel İdmanyurdu ve Somaspor'la puanları eşitledi.

DUVAR ÖRDÜLER

Karşıyaka'nın deneyimli stoperleri Cenk Özbey ve Metin Peker bu sezon gösterdikleri performansla adeta kalelerine duvar ördü. Yeşil-kırmızılı ekibin son 4 maçta kalesinde 1 gol görmesinde önemli payı olan ikili, Şile Yıldızspor karşılaşmasında da rakip forvetlere geçit vermedi. Uzun yıllardır Kaf-Kaf savunmasında birlikte oynayan Cenk ve Metin, "Artık gözü kapalı anlaşıyoruz. Bu uyumumuz takımımıza da katkı sağlıyor. Gol yememek sadece bizim başarımız değil. Takım olarak hareket edip şampiyonluk için ter döküyoruz" ifadelerini kullandılar.

TOLUNGÜÇ: "BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

KSK Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Şile de ortaya konan futbol ve skordan memnunuz. Ancak bizim kapasitemiz bunun da üzerinde. Rakiplerin ne yaptığı ve yapacağı üzerine hesap yapmıyoruz. İlk yarının bitiminde zirve veya buralarda olmak istiyoruz. Şile maçı bitti. Artık tek düşüncemiz perşembe günü oynayacağımız Altındağ maçı. O karşılaşmaya hazırlanacağız" dedi