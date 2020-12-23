Karşıyaka’da forma savaşı

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta İçel İdmanyur ve Somaspor ile aynı puanda olup zirve ortağı olan Karşıyaka'da Perşembe günü oynayacağı Altındağ Belediyespor maçı öncesi orta sahada forma savaşı kızıştı. Şile Yıldızspor maçında orta sahanın merkezinde görev yapan Arif ve Fatih'in gösterdiği başarılı performans büyük alkış aldı. Cezası biten Mustafa Aşan'ın da takıma dönmesiyle orta alandaki rekabet üst seviyeye çıktı. Teknik heyet maç öncesi tatlı telaş içine girdi.