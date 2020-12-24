Karşıyaka’nın konuğu Altındağ

3. Lig 3. Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede İçel İdmanyurdu ve Somaspor'la puanlarını eşitleyen Karşıyaka, bugün Altındağspor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Haftalardır gençlerdeki vakalar dışında as kadrosunu korona virüs salgınından korumayı başaran yeşil-kırmızılılarda mücadele öncesi yapılan testlerinde 3 ismin sonucu pozitif çıktı. Virüse yakalanan 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışan izolasyona alınıp tedaviye başlandı. Bu isimlerin hafif semptomlar gösterdikleri öğrenildi. Yeşilkırmızılılarda ameliyat olup devreyi kapatan Burak da oynamayacak.