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'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika... Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

26.12.2020, 15:23

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı hatırlatıldı. Görülen lüzum üzerine yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı kaydedildi.

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