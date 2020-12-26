Karşıyaka’da isyan var

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta üst üste 2 galibiyetle zirveye ortak olduktan sonra iç sahada Altındağspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, koltuğu elinden kaçırdı. 29 puana ulaşan Kaf-Kaf, Somaspor'un liderliğe yükselmesiyle zirveden olup rakibinin 2 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Altındağspor sınavı öncesi takımda 3 oyuncu, 1 antrenör, 1 çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Karşıyaka, ilk yarının sonunda Battal'ın ceza alanında düşürülmesi sonrası net penaltısının es geçilmesine de sert tepki gösterdi.

PENALTIMIZ VERİLMEDİ!

TEKNİK direktör Soner Tolungüç, "Maçlarımızda cesaretli, gördüğünü çalan hakemler istiyoruz. Net bir penaltımız verilmedi. İzmir'e gelen genç hakemler bizim maçlarımızda kendilerini Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor sanıyor. Hakemin bu çirkin futbola izin vermesi maçı gerdi" diye konuştu.