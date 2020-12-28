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Karşıyaka’da vaka sayısı 14’e çıktı

Karşıyaka, yapılan korona virüs testleri sonucunda 1 futbolcu ile 2 takım çalışanında pozitif vakaya rastlandığını ve takımdaki toplam vaka sayısının 14’e yükseldiğini açıkladı.