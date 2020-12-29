Karşıyaka 10 eksikle puan avında

Karşıyaka'da 9 futbolcunun yanı sıra 1 antrenör, 4 takım çalışanı da koronavirüs PCR testlerinin pozitif olması nedeniyle izolasyon altında bulunuyor. Ligde bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, 5 haftadır bileği bükülmeyen İzmir temsilcisi devrenin son 2 maçına lider Somaspor'un 2 puan gerisinde, 29 puanla ikinci sırada girdi. Osmaniye FK ise 11 puanla alt sıralarda yer alıyor.



YÖNETİMDEN MORAL

Karşıyaka yönetimi, koronavirüs salgınıyla boğuşan takıma 2020 yılının son maçı öncesi maaş ödemesi yaparak moral takviyesi yaptı. Takıma henüz oynanmayan Osmaniye FK ve Erbaaspor maçının hak edişleri dahil ilk yarının tüm alacaklarının ödendiği açıklandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Mevcut alacakların yanı sıra futbolcuların oynanmamış 2 maçlık hak edişlerini de yatırdık. Sporcularımız hedefe emin adımlarla ilerlesin, biz de yönetim olarak ödemeler konusunda her zaman onlar için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Ligin ikinci yarısında da futbolcularımızdan yüksek performans ve camiamıza yakışır sonuçlar bekliyoruz" dedi.

DHA