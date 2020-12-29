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sancılı

ekibinde korona virüse yakalanan oyuncusu sayısı 9’a çıktı. Yeşil-kırmızılılar maçının ertelenmesini istedi.

Karşıyaka sancılı

29.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta geçen haftadan bu yana korona virüs salgınıyla boğuşan liderlik yarışındaki Karşıyaka'da futbolcular arasındaki vaka sayısı 9'a yükseldi. Geçen hafta Altındağspor maçı öncesi 3, cumartesi günü de 5 oyuncuda virüse rastlandığı yeşil-kırmızılılarda, yarın deplasmanda oynanancak Osmaniye FK randevusu öncesi yapılan PCR testlerinde 1 futbolcu, 2 takım çalışanının daha testi pozitif çıktı. Bu isimlerin bazıları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı kamp merkezinde, bazıları da evlerinde izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Toplam 9 futbolcu, 1 antrenör ve malzemeciler dahil 4 takım çalışanının korona virüse yakalandığı Karşıyaka, Osmaniyespor deplasmanının ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu

KSK'DE BÜYÜK ENDİŞE HAKİM
Bu sezonki karşılaşmalarda ilk 11'inde sürekli olarak forma giyen 7 futbolcunun testinin pozitif olduğu Kaf-Kaf'ı salgın kabusunun yanı sıra takımdaki vakaların gölgesinde yapacağı deplasman seyahati ve malzemecileri dahil takım çalışanlarından yoksun olması da endişelendiriyor.

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