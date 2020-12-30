Kaf-Kaf’a doping

Mali, idari ve kurumsal yapıda gerçekleştirdiği kalıcı adımlarla sadece kendi camiasının değil tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Karşıyaka, futbolcularının ilk yarı itibariyle tüm alacaklarını ödedi. Dünyayı etkisi altına alan ve ülke ekonomilerini alt üst eden Kovid-19 virüsünün etkileri artarak devam ettiği, kulüplerin maddi darboğaz içinde sporcularına ödeme güçlüğü çektiği dönemde Karşıyaka yönetimi, futbol takımındaki tüm oyuncuların ödemesi yaparak uzun yıllar sonra yeni yıla yeni umutlarla girilmesini sağladı. Yönetim sadece mevcut alacakları ödemekle kalmayıp oyuncuların ilk yarıda henüz oynamadığı 2 karşılaşmanın da maç başı parasını vererek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.



'BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

Kötü olaylarla geçen 2020'nin izlerini biraz olsun silmek, 2021'e umutla girmek için futbolculara tüm alacaklarını ödediklerini belirten kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, "Mevcut alacakların yanı sıra futbolcuların oynanmamış 2 maçlık hak edişlerini de yatırdık. Sporcularımız hedefe emin adımlarla ilerlesin biz de yönetim olarak ödemeler konusunda her zaman onlar için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Ligin ikinci yarısında da futbolcularımızdan yüksek performans ve camiamıza yakışır sonuçlar bekliyoruz. Bu sene futbolda beklentimiz yüksek. Şampiyonluğa ulaşmayı arzuluyoruz" dedi.



EKSİK KARŞIYAKA GALİBİYET ARIYOR

3. Lig 3. Grup'ta liderlik yarışı veren Karşıyaka, bugün takımda yaşanan korona virüs vakalarının gölgesinde Osmaniyespor Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak. Osmaniye 7 Ocak Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi Isparta Bölgesi'nden Şeref Taştan. Maç öncesi takımda 7'si ilk 11'de sürekli görev yapan toplam 9 futbolcunun koronavirüse yakalandığı yeşil-kırmızılılarda ameliyat olup sezonu kapatan Burak da forma giyemeyecek. Karşıyaka'da 9 futbolcunun yanı sıra 1 antrenör, 4 takım çalışanı da korona virüs PCR testlerinin pozitif olması nedeniyle izolasyon altında bulunuyor.