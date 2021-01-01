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Haberler Karşıyaka KSK’yi virüs vurdu

KSK’yi virüs vurdu

Karşıyaka, 9 futbolcusunun virüse yakalanıp karantina altına alınmasının gölgesinde çıktığı maçta ’a yenildi.

KSK’yi virüs vurdu

1.1.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, takımdaki 7'si ilk 11'den 9 futbolcunun korona virüse yakalanıp karantina altına alınmasının gölgesinde eksik ve moralsiz çıktığı deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü'ne direnemedi. Maçta PCR testleri pozitif çıkıp ilaç tedavilerine başlanan Onur, Mustafa Değirmenci, Harun, Doğukan, Arif, Fatih, Metin, Namık Barış ve Berke'den yoksun olan Kaf-Kaf, 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için esame listesine 2 yedek kaleci yazdı. Mehmet'in yanı sıra Efe Öcal yedek kulübesinde bekledi. Eksiklerin çokluğunda Cihan, Caner ve Batuhan ilk kez 11'de forma giyerken, oyuna sonradan dahil olan Oğuz ve Kerem ilk profesyonel lig maçlarına çıktı

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Rakibi önünde önemli silahlarının yokluğuna rağmen yıldız golcüsü Hakan Kuş'la öne geçen Karşıyaka, ardından gelen 3 golle yıkıldı. Ligde bu sezon 15 haftada ikinci kez mağlubiyetle tanışan, 5 maçlık yenilmezlik serisi 2020 yılının son sınavında son bulan İzmir ekibi, ikincilikten 29 puanla dördüncü sıraya geriledi.

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