Karşıyaka’da Hakan Kuş hırs küpü

Misli.com Üçüncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da bu sezon attığı gollere takımı sırtlayan ve ekibin en skorer ismi olan Hakan Kuş'a üst liglerden transfer teklifleri gelmeye başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ve İstanbulspor'un takibinde olan 26 yaşındaki forvete, menajeri aracılığıyla teklif sunulduğu öğrenildi. Bu sezon ligde 15 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında iddialı konumda bulunan Hakan Kuş'un gelen tekliflere elinin tersiyle ittiği bildirildi.

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM"

Karşıyaka'nın başarısından başka hiç bir şeyi düşünmediğini belirten Hakan Kuş'un, menajerine, "Bana gelen hiç bir teklifi iletme. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin oyuncusuyum. Karşıyaka'da şampiyonluk yaşamadan, taraftarımızı mutlu etmeden hiç bir yere gitmeye niyetim yok. Bu sezon takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka düşüncem yok" dediği öğrenildi. Hakan görev yaptığı 191 maçta 54 gol kaydetmişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ