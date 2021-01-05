KSK, Erbaa’yı gözüne kestirdi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta liderlik yarışı verirken takımda yaşanan korona virüs vakalarının gölgesinde çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Karşıyaka, yarın Erbaaspor sınavını kazanarak ilk yarıyı hedeflediği noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Virüse yakalanan Onur, Mustafa Değirmenci ve Harun'un iyileşip takıma döndüğü KSK'de dün test olan Doğukan, Arif, Fatih, Metin ve Berke negatif çıkmaları halinde forma giyebilecek.





MUSTAFA AŞAN DİYARBAKIR'DA

Erbaaspor maçını kazanarak ilk yarıyı zirve yarışı içinde bitirmek istediklerini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Liderin 3 puan gerisindeyiz. Galibiyetle virüs kabusuyla geçen günlere sünger çekip devre arasına moralli girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bu arada Karşıyaka'da yan adalesindeki sakatlık nedeniyle devrenin son maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Mustafa Aşan, teknik heyet ve yönetimden izin alarak memleketi Diyarbakır'a gitti.