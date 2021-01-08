Altekma’nın Sultanları doludizgin

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Altekma Spor Kulübü, kadın takımıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta Dostspor ve Bornova Belediyespor'dan sonra Arkas Spor'u da 3-1 mağlup eden Altekma gözünü Play-Off'a dikti. Ligin ilk yarısında 3-0 yendiği Arkas Spor'u ikinci maçta da mağlup etmeyi başaran lacivert- beyazlı ekip 4. sıraya tırmanarak Play-Off umutlarını arttırdı. Altekma Spor Kulübü Asbaşkanı Uğur Tendik, İzmir derbisinde güzel ve zevkli bir karşılaşma sonunda Arkas Spor'u yendiklerini belirterek "Kızlarımız üst üste galibiyetlerle tırmanışa geçti. Hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.