KSK’ye dev destek

KSK'nin taraftarlar için ilk arzını Dünya Karşıyakalılar Gününde yaptığı Karşıyaka Token'ı büyük ilgi gördü. Blockchain dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan Karşıyaka Token'ı 12 iş gününde 3 milyon lira değerinde satıldı. Taraftarların büyük ilgisi yönetimi mutlu ederken 2. arz için çalışmalar başladı. hızlandırıldı. Karşıyaka Token aynı zamanda bu özelliği ile alışverişlerde kullanılan dünyadaki ilk taraftar token projesi özelliğini aldı.



ÖZEL FIRSATLARI OLACAK

Başkan Turgay Büyükkarcı, son yıllarda dünyaca ünlü çok sayıda spor kulübünün hayata geçirdiği blockchain iş birliklerinin kulüpler için alternatif bir gelir modeli sunduğunu aynı zamanda taraftarlık deneyimini de farklı bir boyuta taşıdığını belirtti. Büyükkarcı, "KSK ve Bitci Teknoloji arasında gerçekleştirilen iş birliği birçok konuda benzerlerinden ayrışıyor.



BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Taraftarlara sadece Karşıyaka Token ile taraftar ürünlerini alabilecek ve ayrıca antrenman izleme, sporcular ile tanışma gibi bazı özel etkinliklere katılma şansı bulacak. Gözbebeğimiz altyapı için yapılan kampanyalara Karşıyaka Token ile desteğini sağlayan taraftarlarımız, kulübe katkılarını çok daha fazla yapmış olacak. 12 günde taraftarlarımızın ve camiamızın eksilmeyen katkıları için teşekkür ederiz" dedi.