Karşıyaka’dan önemli hamle

Karşıyaka yönetimi, bir önemli sorunu daha çözüme kavuşturdu ve FIFA'da tehdit oluşturan son isim olan Igor Duric dosyasını kapattı. Yeşil-kırmızılılar 2015-16 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Sırp stoperin daha önce taksitlendirdiği, faizleriyle birlikte 180 bin Euro'yu bulan alacağının kalan kısmını ödeyerek önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu. Bu gelişmeyle KSK'nin FIFA ile olan tüm uyuşmazlıkları ortadan kalkmış olurken yıllardır gündeme gelen puan silme tehdidi de son bulmuş oldu.



SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ

Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurulda camiaya verdikleri sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Son kalan Igor Duric dosyasını da kapattık. Artık FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz bugün itibariyle kalmadı. Daha önce puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler yaşayan kulübümüz bundan böyle bu tip bir tehditle karşılaşmayacak. Camiamıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.