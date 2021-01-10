Kaf-Kaf tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, 16. hafta mücadelesinde Ege derbisinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-78 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. İlk periyotta Morgan, Yunus ve M'Baye ile sayılar üreten KSK, Henry'nin de skora katkısıyla çeyreği 25-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatmak isteyen Fethiye karşısında Morgan'la oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka devre arasına da 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü periyotta Abu'nun sayılarıyla skoru eritmeye gayret eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, son bölüme 10 sayı geride girdi: 60-59. Final periyodunda 33. dakikada Fraizer'in üç sayılık basketiyle farkı üçe (67-70) indiren ev sahibi ekibe, Morgan'ın serbest atışları ve Yunus'un dış atışıyla cevap veren Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin de devreye girmesiyle zorlu müsabakayı 86-78 kazanarak seriyi sürdürdü.

MURAT YALÇIN