Pınar KSK çok mutlu

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fortitudo Bologna'yı deplasmanda 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 5 maçta 3. galibiyetini aldı, son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. Grupta son hafta maçları öncesi 5'te 5'le üst turu garantileyen lider Brose Bamberg'in ardından ikinci sırada yer alan Karşıyaka, Almanya deplasmanından mağlup ayrılan üçüncü basamaktaki Bilbao Basket'e 1 galibiyet fark attı. Bilbao'yu 27 Ocak'ta gruptan çıkmak için final niteliğindeki mücadelede konuk edecek yeşilkırmızılı ekip, son maçta alacağı her türlü galibiyette tur atlayacak.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

İspanyol temsilcisiyle grupta deplasmanda oynadığı ilk maçı 9 sayı farkla 81-72 kazanan Karşıyaka, son maçta rakibine 8 sayı farklı yenilse dahi ikili averaj üstünlüğüyle yoluna devam edecek. Karşıyaka, Bilbao'ya 9 sayı farkla yenilmesi ihtimalinde de genel averaj üstünlüğüyle adını son 16 takım arasına yazdıran taraf olacak. Bologna deplasmanı sonrası, kazanmaları gereken maçtan kayıpsız ayrıldıklarını belirten antrenör Ufuk Sarıca, "Maçın başında zaman zaman hatalarımız oldu. Ancak daha sonra toparlandık. Hücumda topu paylaştık ve 23 asist yaparak maçı kazandık. Hedefimize ulaşacağız" dedi.