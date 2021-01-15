Karşıyaka sıkıntılı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da gözler federasyona çevirildi. Federasyon, pandemiden dolayı ligin ikinci yarısında Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin kadrosundaki oyuncu sayısını 35, alt liglerin ise 30'a yükselttiğini açıkladı. Transfer yasaklısı olduğu için ancak altyapısından oyuncuları bünyesine katabilen Kaf-Kaf büyük bir mağduriyet yaşamaya başladı. Sezon başında Altay'dan Fatih Ergen, Kocaelispor'dan Erol Zongür, Göztepe'den kaleci Mehmet Gülmez, Celil Çelikel ile Yunus Emre Belediyespor'dan da Yılmaz Ceylan'ı bünyesine katan Karşıyaka, amatörlerde transfer sezonunun açılmadığı için bu oyuncuların lisansını tescil ettiremiyor.

FEDERASYONLA GÖRÜŞECEKLER

6 aydır idmanlara çıkan genç oyuncular için yeşil-kırmızılılar federasyondan anlayış bekliyor. Karşıyaka'nın mağduriyetinin giderilmesi için federasyona başvuruda bulunacağı belirtildi.



KARANTİNA BİTTİ

KARŞIYAKA'DA karantina aldında olan son 4 ismin izolasyon süreçleri de sona erdi. Yeşil-kırmızılılarda PCR testleri pozitif çıkan son isimler Erdoğan Açar, Mustafa Çalışkan, Caner Cengiz ve Burak Karapınar da takıma dönecek. Erbaaspor karşısında görev yapamayan futbolcular 10 günlük izolasyon sürecini tamamladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ