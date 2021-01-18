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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf doludizgin

Kaf-Kaf doludizgin

Kaf-Kaf doludizgin

18.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 mağlup etti. İlk 5 dakikayı 9-8 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Morgan'la etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı. Periyodun 2 dakikasına 18-10 üstün giren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 9 sayı farkla 21-12 galip tamamladı. İkinci periyodun başında Nusret'in 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya (24-12) çıkaran KSK, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.

FARKIN KAPANMASINA İZİN VERMEDİ
Üçüncü periyotta 22. dakikada M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle skoru 43-30'a getiren Pınar Karşıyaka'nın skor üretmekte zorlandığı bölümde Empera Halı Gaziantep Basketbol, aradaki farkı azalttı. Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu 49-48 önde tamamladı. Konuk ekibin İsmail Cem Ulusoy'la bulduğu basketlerle 53-52 üstünlük kurduğu son periyotta Pınar Karşıyaka 7-0'lık seriyle 35. dakikada skoru 59-53'e taşıdı. Gaziantep Basketbol karşısında ev sahibi ekip, Henry ve Yunus'un basketleriyle son dakikaya 69-62 üstünlükle girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 72-65 galip ayrıldı.

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