Kaf-Kaf potada harika

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9. galibiyetini evinde Gaziantep Basketbol'u 72-65 yenerek alan Pınar Karşıyaka, 16 yıl sonra en iyi galibiyet serisine imza atarken, zirve yarışında ikinci sıraya tırmandı. Daha önce 2004-2005 sezonunda Play-Off'a kadar art arda oynadığı 10 maçı kazanan Kaf-Kaf, Gaziantep'i yenerken hem geçen sezonki 8 galibiyetlik rekorunu kırdı hem de 16 yıl sonraki en iyi serisine imza attı. Son mağlubiyetini 1 Aralık'ta Anadolu Efes deplasmanında alan Karşıyaka, ligde haftaya Petkimspor'u da Aliağa deplasmanında yendiği takdirde kulüp tarihinin 10 galibiyetlik tüm zamanların seri rekorunu egale edecek.

17 MÜSABAKADA 14 GALİBİYET ALDI

Gaziantep zaferiyle 17 maçta 14. galibiyetini elde ederek Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe'yi sollayan yeşil-kırmızılılar, 16 maçta 16 galibiyeti bulunan Anadolu Efes'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon da ligi Anadolu Efes'in ardından ikinci götürürken korona virüs salgınıyla fren yapmak zorunda kalan Karşıyaka'da iyi oynamadıkları bir maçı kazanmanın önemli olduğunu belirten antrenör Ufuk Sarıca, "Puan cetvelinde ikinciliğe yükseldik. Bu kadar zor bir sezona çok önemli rakiplere karşı aldığımız bu pozisyon bizi mutlu ediyor. Devamı için elimizden geleni yapacağız" dedi.