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Haberler Karşıyaka KSK’nin 2 bankosu

’nin 2 bankosu

’da ve , ilk yarıda oynanan maçların tamamında 11’de forma giydi. İkili başarı sözü verdi.

KSK’nin 2 bankosu

19.1.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 28 Ocak'ta başlayacak sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Karşıyaka'da stoper Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş, ilk devrede oynanan maçların tamamında 11'de forma giydi. Takım kaptanlarından Cenk ve attığı 10 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, oynanan 16 maça da ilk 11'de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle takımına skor katkısı verdi. Kaf-Kaf'ta birer maçı korona virüse yakalandıkları için kaçıran kaleci Edoğan ve stoper Metin, 15'er maça çıktı. Sarı kart cezası ve sakatlığı nedeniyle 2 maça kaçıran Mustafa Aşan, 14 maçta ilk 11'de forma giyerek bu isimleri izledi. Ligin ikinci yarısında da başarılı olacaklarını ve Karşıyaka'yı bir üst lige çıkaracaklarını belirten Cenk Özbey ve Hakan Kuş, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Sezon sonu da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

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