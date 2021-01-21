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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf sancılı

Kaf-Kaf sancılı

KSK, sezon başı bünyesine kattığı gençleri A Takıma almak için TFF’den anlayış bekliyor.

Kaf-Kaf sancılı

21.1.2021

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da gözler federasyonuna çevrildi. KSK'de transfer yasağı olduğundan takımını güçlendirmek için keşfettiği gençleri altyapısına katıp oradan da A Takıma çıkartıyor. Ancak pandemi yüzünden altyapı ligleri oynanmadığı için İzmir ekibi sezon başında bünyesine kattığı oyuncuları A Takıma alamadı. KSK, bu mağduriyetine gidermek için federasyona başvurdu. Şampiyonluk mücadelesi verdikleri grupta kendilerine çok zor bir ikinci yarı beklediğini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Rakiplerimiz devre arası transferine büyük bütçeler ayırarak önemli takviyeler yaptı. Bizde inceleyip sık dokuyarak bünyemize kattığımız genç isimleri pandemiden dolayı altyapımızda oynatamadığımızdan dolayı devre arası A Takıma çıkartamıyoruz. Yaşadığımız bu mağduriyetten dolayı federasyonun gidermesini bekliyoruz. Bu gençler kulübümüz ve Türk futbolu için önemli ve değerli" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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