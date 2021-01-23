İzmir'de temeli ilk atılan ancak açılan davalar yüzünden inşaatı bir türlü tamamlanamayan Karşıyaka Yalı Stadı'nda müjdeli haberi KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı verdi. Büyükkarcı, beş ay önce Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve kulübün içinde olduğu konsorsiyusum oluşumu sayesinde taraftarların özlemle beklediği stadyum yapımı inşaatında sona yaklaştıklarını belirtti. Önlerine çıkan engelleri tek tek aşarak büyük bir yol kat ettiklerini ifade eden yeşil-kırmızılı kulübün Başkanı Büyükkarcı, "Göreve geldiğimiz günden beri verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Stadyumun yapımı için de söz verdik. Ancak taraftar ve camiadan sabır istedik. Yönetim olarak bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir sözü vermemiştik" dedi.



FİNANS SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Yalı'ya yapılacak stadyum inşaatıyla ilgili hiçbir engelin kalmadığını belirten Büyükkarcı, "Kulübümüze yakışacak bir mabedi hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Stadyumun finans problemi büyük ölçüde çözüldü. Spor Bakanlığımız, Karşıyaka Belediyesi ve kulübümüz ortak hareket ederek kısa sürede önemli işlere imza attık. Yapılacak iki toplantı sonrası camiamıza geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. İşlem tamam. Son aşamaya geldiğimizi herkes bilsin. Karşıyaka Stadı için artık önümüzde hiçbir engel yok" diye konuştu.



108 YILLIK ÇINARIMIZIN KURTULUŞU ÇOK YAKINDA

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı görev geldikleri ilk günden beri tek amaçlarının kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yapısı yaratmak için çalıştıklarını belirtti. Yönetici arkadaşlarıyla gece gündüz demeden mesai harcadıklarını belirten Büyükkarcı, "Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan 108 yıllık çınarımızın kurtuluşu artık çok yakın. Geldiğimiz ilk günden beri göz bebeğimiz kulübümüze kalıcı gelirler elde ettirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun içinde proje üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tek arzumuz kişilere bağımlı olmayan bir organizasyon yaratmak" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ