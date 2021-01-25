Derbi Kaf-Kaf’ın

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, üst üste oynadığı 10. maçını da kazanarak yoluna devam etti. Karşılaşmanın başında Zack'in basketleriyle ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçen Petkimspor'a 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikada 9-6 üstünlük kurdu. Pınar KSK, son bölümde Henry'nin sayılarıyla periyodu 22-18 üstün geçti. İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya çıkaran (31- 23) rakibi karşısında 8-0'lık seriyle 16. dakikada 31-31 eşitliği yakalayan Petkim, Ege Arar'ın smaç basketiyle 34-33 üstünlük kurdu. Devrenin son 3 dakikasına 35-34'lük skorla önde giren Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketleriyle devreyi de 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı. Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu Taylor'ın faul atışından bulduğu sayılarla 67-55 önde tamamladı. Son periyotta ise oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan da 85-75 galip ayrıldı.