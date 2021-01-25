Karşıyaka’nın gözü yüksekte

3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'ndaki 5 günlük kampını tamamladı. Ligde devrenin ilk maçında perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Kaf- Kaf, galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına girmek istiyor. İlk yarıda son 3 haftaya zirve ortağı olarak giren yeşil-kırmızılı ekip, ardından takımda yaşanan toplam 13 korona virüs vakasıyla düşüşe geçmişti. Karşıyaka, Isparta temsilcisi önünde yeni bir başlangıç yaparak tekrar çıkış yakalamak istiyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Doğukan, Mustafa Değirmenci ve Harun'un maça yetişmeleri planlanıyor.