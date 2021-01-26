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’da Hakan soku

Kaf-Kaf’ın başarılı golcüsü Hakan’ın sakatlığı can sıktı.

Karşıyaka’da Hakan soku

26.1.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Hakan Kuş'tan kötü haber geldi. Sağ ayak üst adalesinde zorlanma olan başarılı golcü oyuncunun Perşembe günü iç sahada oynanacak olan Isparta 32 karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Kuşadası kampında yoğun bir tedavi uygulanan 26 yaşındaki forvetin yetiştirilmesi için sağlık ekibinin seferberlik başlattığı bildirildi. Bu sezon ligin ilk yarısında 16 maçta attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş'un oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

İKİ OYUNCU TAKIMA DÖNDÜ
Karşıyaka'da hafif sakatlıkları bulunan Doğukan İnci ve Mustafa Değirmenci'nin ise iyileştiği açıklandı. İki kanat oyuncusunun Perşembe günü takımdaki yerini alabileceği açıklandı. Hafif sakatlığı bulunan orta saha Harun Atalay'ın ise ciddi bir durumu olmadığı, maç kadrosundaki yerini alabilecek. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Kuşadası'nda iyi kamp geçirdik. Oyuncularımızın performansın memnunuz. Sakatlarımızın aramıza dönmesi sevindirici. Hakan Kuş'un ise durumu belirsiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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