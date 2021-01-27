Karşıyaka’da değişim vakti

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta yarın İzmir Atatürk Stadı'nda Isparta 32 Spor'la ikinci yarının ilk maçına çıkacak Karşıyaka'da zorunlu değişim yaşanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif kritik mücadelede forma giyemeyecek.

İlk yarının son haftasındaki Erbaaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Mustafa Aşan, Arif'in yerine ilk 11'de görev yapacak.



FATİH YA DA CİHAN OYNAYACAK

Teknik direktör Soner Tolungüç'ün savunmada Cenk'in yokluğunda Fatih ya da Cihan'ı oynatması bekleniyor.

Savunmanın merkezinde Metin Peker'in yanında kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. İzmir ekibinde sakatlıkları sona eren Doğukan ve Mustafa Değirmenci takımda yerini alabilecek. Forvet Hakan Kuş'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

GÖRKEM TÜRYILMAZ