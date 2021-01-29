Karşıyaka vurgun yedi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta ilk 5 hedefleyen iki takımdan Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2-0 mağlup oldu. Anıl 39. dakikada kırmızı kart görmesiyle rakibi karşısında 51 dakika 10 kişi mücadele eden KSK istediğini elde edemedi. 6'da gelişen Karşıyaka atağında sağdan Barış ortaladı, Hakan'ın gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı. 30'da sağdan Serdar Ümit'in kullandığı kornerde Efşan kafayı vurdu, kaleci Erdoğan uzanarak topa sahip oldu. 39'da Karşıyakalı Anıl, Nurettin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LERDOĞAN PENALTI KURTARDI

57'DE soldan ceza sahasına giren Harun'un yerden ortasında kimsenin dokunamadığı top dışarı çıktı. 75'te sol çaprazda topla buluşan Bekir'in yerden sert şutunda top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1. 79'da sağdan Nurettin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emir Kaan farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 87'de kaleci Erdoğan, Emir Kaan'ı ce sahası içinde indirdi, hakem Hakan Ergin penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Ümit, "Panenka" denemesinde Erdoğan golü önledi. Karşıyaka karşılaşmayı 2-0 kaybetti.



KSK'DE SONER TOLUNGÜÇ ŞOKU

Karşıyaka'nın dün sahasında Isparta 32 Spor'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Soner Tolungüç görevinden istifa etti. Son dört maçta 1 puan çıkaran KSK'de tecrübeli teknik adam, tesislerde oyuncularla toplantı yaparak görevini bıraktığını açıkladı. Kaf-Kaf'ta ikinci kez görevde olan Tolungüç, "Karşıyaka'nın önünü açmak için bunu yapmak zorundaydım. Kendi isteğimle bu kararı aldım. Takımın içinde bazı dinamiklerin harekete geçmesi lazım. Karşıyaka ile benim gönül bağım hep baki kalacak. Ancak şuan ayrılmanın en doğru yol olarak görüyorum. Yönetime, çalışanlarımıza, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.