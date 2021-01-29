Pınar Karşıyaka ilk hedefe ulaştı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında evinde Retabet Bilbao'yu 85-76 mağlup ederek Top 16'ya kalan Pınar Karşıyaka'da, başantrenör Ufuk Sarıca, ilk hedefe ulaştıklarını dile getirdi. Bilbao'nun küçümsenecek bir takım olmadığını belirten tecrübeli antrenör, "Çok fizikli, kuvvetli ve tempolu oynayan bir rakiple karşılaştık. Zor bir maçtı. Üçüncü periyot başındaki hücumdaki akıcı oyunumuz ve skor gücümüz maçı rahatlattı ve bitirdi" dedi. Antrenör Ufuk Sarıca, "Hedef başlangıçta top 16'ya kalmaktı ve bunu başardık. Belki son maça kaldı, belki arada olumsuzluklar yaşandı ama bunu başarmak önemliydi. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Takımımı kutluyorum" diye konuştu.

'RAKİBİ BEKLİYORUZ'

UFUK Sarıca, "Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a kalmayı başarmak önemliydi. Takımımı kutluyorum. Şimdi kura ile rakiplerimiz belli olacak. Yeni hedefimiz Play-Off'ta ilk 2 takım arasında yer almak ve 8'li finallere adımızı yazdırmak" diye konuştu.



GRUP KURALARI 2 ŞUBAT'TA

TÜRKİYE'DEN Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off grup aşaması kuraları 2 Şubat Salı günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 2-3 Mart'ta başlayıp 6-7 Nisan'da tamamlanacak. İlk iki sırayı alan takımlar 8'li final oynamaya hak kazanacak.