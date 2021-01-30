KSK ağır yaralı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilerek art arda 3. mağlu-biyetini alan 29 puanlı Karşıyaka, ağır darbe yedi. Maçın ardından teknik direk-tör Soner Tolungüç'ün istifasıyla sarsılan yeşil-kırmızılılar, zirvenin 9 puan geri-sine düşerek direkt şampiyonluk hede-finden uzaklaştı. Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye atan Kaf-Kaf'ta kır-mızı kart gören sağ bek Anıl'ın ceza-lı duruma düşmesi ve stoper Metin'in sakatlanması keyifleri iyice kaçır-dı. Ayak tendonundan sakatla-nan Metin'in durumu yapıla-cak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Yeşil-kır-mızılılarda stoper Cenk ve ön libero Arif'in cezaları-nı tamamlaması teselli oldu. Karşıyaka, 4 Şubat'ta Esenler Erokspor'a konuk olacak.



TOLUNGÜÇ AYRILDI

KARŞIYAKA'DA üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılığı getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Soner Tolungüç ile yollarını ayırdığını açıkladı. Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik direktör Soner Tolungüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolungüç'e, bugüne kadar hak etmiş olduğu tüm alacaklar Kulübümüz tarafından ödenmiştir." 25 Eylül 2019 tarihinden itibaren Karşıyaka'da ikinci kez teknik direktörlük görevi yapan Tolungüç, sezon başında KSK ile anlaşamayıp ayrılmış, daha sonra taraftar baskısıyla geri dönmüştü.