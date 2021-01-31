Kaf-Kaf arayışta

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'ün görevi kendi isteğiyle bırakmasından sonra teknik adam arayışlarına başladı. Yeşil-kırmızılıların listesinde, son olarak Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Menemenspor'dan ayrılan genç teknik adam Cenk Laleci'nin olduğu öğrenildi. Geçmiş yıllarda teknik direktör Reha Kapsal'ın yardımcısı olarak yeşil-kırmızılı kulüpte görev yapan 48 yaşındaki teknik adam Yalçın Koşukavak ilerleyen günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Koşukavak'a alternatif olarak ise geçen sezon Menemen'de yaptığı çıkışla dikkat çeken Cenk Laleci de yer alıyor. Teknik adam konusunda aceleci olmayacaklarının altına çizen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbol ve voleyboldaki teknik heyet vizyonumuz belli. Futbolda da o doğrultuda lider özelliği olan bir hoca getireceğiz. Aceleci davranmayacağız. Kulübümüze değer katacak ve geleceği inşa edecek projelere imza atacağımız bir ismi takımın başına getireceğiz" ifadelerini kullandı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ