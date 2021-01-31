Kaf-Kaf Tofaş önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük bir çıkış yakalayan Pınar Karşıyaka, bugün kritik maçta Tofaş'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.15'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, ligde üst üste 10. maçını kazanırken bugün Tofaş'ı da yenmesi halinde ligdeki galibiyet serisi rekorunu da kırmayı hedefliyor. Hafta içinde de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Bilbao Basket'i yenerek Play-Off grup aşamasına yükselen Pınar Karşıyaka, Bursa temsilcisi Tofaş karşısına oldukça moralli çıkacak. Son olarak Anadolu Efes'e yenildikten sonra üst üste 10 karşılaşmayı kaybetmeyen Kaf-Kaf, ligde 18 maçta 15 galibiyet ve 3 yenilgi alan Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

HEDEF ÜST ÜSTE 11. ZAFER

İzmir temsilcisi son olarak 14 takımın yer aldığı 2004-2005 sezonunda ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. Antrenör Ufuk Sarıca, "Yoğun maç takvimine rağmen oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor, kazanmaya devam edeceğiz" dedi.