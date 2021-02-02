Kaf-Kaf’ta Metin Peker Erok’ta yok

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta perşembe günü Play-Off hattındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'a konuk olacak Karşıyaka'da savunma oyuncusu Metin Peker'den kötü haber geldi. Yeşilkırmızılı takımın iç sahada Isparta 32 Spor'a 2-0 yenildiği müsabakanın 56'ncı dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Metin'in sağ ayak bileği bağında yırtık oluştuğu ve bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İlk 11'in vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli futbolcunun yerine perşembe günkü sınavda cezası biten Cenk görev yapacak.

BAŞKAN ACELE ETMEYECEK

Bu arada Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün takımdan ayrılmasının ardından yönetim teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın tecrübeli bir teknik direktörle anlaşmayı planladığı ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyup acele etmeyeceği öğrenildi. KSK'nin Erok maçının ardından teknik direktör arayışlarına hız vermesi bekleniyor.