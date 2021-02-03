KSK’ye zor kura

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu grupları kura çekimi yapıldı. İlk tur grup aşamasını geçen 16 takım, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu dörderli 4 gruba ayrıldı. Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ I Grubu'nda, Türk Telekom ise K Grubu'nda yer aldı. Play-Off gruplarındaki karşılaşmalar, 2-3 Mart tarihlerinde başlayacak ve 6-7 Nisan tarihlerinde sona erecek. Altı maç sonunda grubunu ilk 2 sırada bitiren ekipler, 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale yükselecek. Yeşil-kırmızılıların grubunda Tofaş dışında İsrail ekibi Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi bulunuyor.